Mozione regionale anti Israele | E’ triste vedere la firma di Bugliani

È deludente vedere come alcune mozioni possano mettere in discussione legami storici e commerciali così importanti. La firma di Giacomo Bugliani sulla recente mozione contro Israele, approvata dal Consiglio regionale della Toscana, suscita grande disappunto, specialmente considerando le potenziali conseguenze economiche di un simile gesto. La questione non riguarda solo la politica, ma anche il benessere della regione e le relazioni internazionali che ne alimentano il progresso.

"Fa tristezza vedere la firma di Giacomo Bugliani in calce alla mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana per l’interruzione dei rapporti tra Toscana e Israele". Lo afferma, rendendo pubblica una mail inviata allo stesso Bugliani, Adelindo Frulletti, presidente dell’associazione apuana Amici Italia-Israele di La Spezia, Massa Carrara, Versilia –. Se applicata seriamente potrebbe danneggiare la bilancia commerciale toscana considerato che l’interscambio è nettamente a favore delle imprese toscane e in secondo perché parte della mozione trascrive evidenti falsità di cronaca tipiche della propaganda pro Hamas di cui molta stampa e politica sono drammaticamente imbevute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mozione regionale anti Israele: "E’ triste vedere la firma di Bugliani"

