Movida sicura weekend di controlli antidroga e alcol test | denunce per 3 parcheggiatori abusivi

Come ogni fine settimana, la movida si anima tra musica, risate e socialità, ma la sicurezza resta la priorità. Con controlli rigorosi e azioni mirate, le forze dell’ordine si impegnano a tutelare la tranquillità dei cittadini, denunciando chi infrange le regole. Un weekend di impegno e prevenzione che dimostra come la collaborazione tra istituzioni garantisca un divertimento responsabile e sicuro per tutti.

Come ogni fine settimana, anche questo week end è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Movida sicura, weekend di controlli antidroga e alcol test: denunce per 3 parcheggiatori abusivi

In questa notizia si parla di: movida - sicura - controlli - antidroga

Movida sicura, sanzionati sei parcheggiatori abusivi e un pub senza licenza per la vendita di alcolici - Come ogni fine settimana, le forze dell'ordine hanno condotto controlli nel centro storico per garantire la movida sicura.

Trapani, blitz antidroga a Fontanelle: due giovani arrestati! Ancora un "bunker della droga" scoperto nel cuore del quartiere. I Carabinieri, con il supporto del cane antidroga RON , hanno trovato cocaina, crack e hashish nascosti… sotto una mattonella! Vai su Facebook

Catania, operazione interforze nelle zone della movida cittadina: scattano controlli e sanzioni; Movida sicura, sette parcheggiatori abusivi multati durante i controlli del weekend; Controlli interforze nel weekend: sicurezza e prevenzione per la movida di Catania.

Controlli con etilometri e drug-test nel week end di “Movida sicura” a Catania - Fermati anche parcheggiatori abusivi ed effettuati presidii nelle aree pedonali del centro storico Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di co ... Segnala lasicilia.it