Motori La Ferrari vince la 24 ore di Le Mans

La vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans segna un nuovo capitolo di gloria per la Scuderia di Maranello, che conquista il suo terzo successo consecutivo in una delle gare più prestigiose e combattute del motorsport. Un trionfo che celebra passione, tecnologia e talento, portando il Cavallino verso nuove vette di eccellenza internazionale. La vittoria è un trionfo per l’Italia e gli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo.

Roma, 15 giu. (askanews) – La Ferrari ha scritto un'altra pagina del motorsport a Le Mans, e lo ha fatto in una delle sue gare più suggestive, la leggendaria 24 Ore. La Scuderia di Maranello ha trionfato per le terza volta consecutiva in Francia con l'equipaggio #81 di Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hansona che ha piazza la propria vettura davanti alla Porsche #6 di Estre. Per il Cavallino anche un'altra vettura a podio, quella di Pier Guidi-Giovinazzi-Calado che la spunta nel 'derby' con Fuoco-Molina-Nielsen.

