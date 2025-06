Motogp Poncharal di Tech 3 apre a Steiner | Parlerò con lui per la cessione del team

Il mondo della MotoGP si prepara a un 2027 di grandi novità, con un cambio regolamentare che potrebbe rivoluzionare non solo le caratteristiche tecniche delle moto, ma anche la composizione dei team. Poncharal di Tech 3 apre a Steiner Parler242 per la cessione del team, segnando un possibile nuovo capitolo nel paddock italiano e internazionale. La sfida ora è capire come queste trasformazioni influenzeranno il futuro del grande circus su pista.

Bologna, 15 giugno 2025 – Il 2027 potrebbe essere l’anno della rivoluzione in Moto gp. Il cambio regolamentare può aprire a scenari diversi anche per quanto riguarda i team e non solo sul mercato piloti. La Moto gp, per certi aspetti, torna un po’ all’antico, con una stretta sulle appendici aerodinamiche e sui dispositivi che facilitano la trazione, come gli abbassatori, riducendo anche la potenza dei motori passando da 1000cc a 800cc, il tutto per provare a facilitare i sorpassi che oggi sono resi più difficili dalla velocità in entrata e in uscita di curva. Insomma, un mondo nuovo, che per ora non dovrebbe portare all’ingresso di BMW ma, sfruttando anche il possibile passaggio di proprietà del motomondiale a Liberty Media, tanti investitori potrebbero entrare nel mondo delle due ruote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net