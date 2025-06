Motociclista di Polla muore in un incidente a Maratea

Un tragico incidente a Maratea ha spezzato la vita di Marco Grimaldi, motociclista di Polla noto tra amici e familiari. La sua passione per le due ruote si è conclusa in un attimo sulla statale 18, lasciando dolore e sgomento nella comunità . Mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause, il ricordo di Marco rimarrà vivo nelle persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Il suo spirito libero continuerà a vivere nelle strade che amava percorrere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Marco Grimaldi, 47 anni, residente a Polla, in provincia di Salerno, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 18, in località Castrocucco, a Maratea (Potenza). Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della moto finendo a terra. All’arrivo dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse gravissime e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Il mezzo ha preso fuoco, rendendo necessario l’ intervento dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Lagonegro. La salma del 47enne si trova presso la sala mortuaria dell’ospedale di Lagonegro a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Motociclista di Polla muore in un incidente a Maratea

In questa notizia si parla di: polla - incidente - maratea - motociclista

Incidente a Maratea: muore un motociclista di Polla - Una tragica perdita scuote la comunità di Maratea: ieri sera, un motociclista di Polla di circa 45 anni ha perso la vita in un incidente nella suggestiva località Castrocucco.

Ero diretto ad un raduno di moto a Maratea Vai su Facebook

Incidente a Maratea: muore un motociclista di Polla; Motociclista di Polla muore in un incidente a Maratea; Tragedia nella notte a Maratea: motociclista di Polla perde la vita dopo una caduta a Castrocucco.

Motociclista di Polla muore in un incidente a Maratea - Marco Grimaldi, 47 anni, residente a Polla, in provincia di Salerno, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 18, in località Castrocucco, a Maratea (Potenza). Da ansa.it