Moto controlli a raffica | su 80 persone fermate 19 multe

Con l’arrivo della bella stagione, le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire sicurezza e rispetto delle norme stradali. Solo nella mattinata di ieri, 80 moto sono state fermate nell’Alto Garda e Ledro, con 19 sanzioni elevate per irregolarità. Un invito a tutti i motociclisti: rispettare le regole è il primo passo per godersi la strada in tutta sicurezza e libertà.

Con l’arrivo della bella stagione sono aumentati i controlli delle strade da parte della polizia stradale. Solo nella mattinata di ieri, sabato 14 giugno, nella zona dell’Alto Garda e di Ledro sono state controllate 80 moto, diciannove delle quali hanno presentato delle irregolarità. Nello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Moto, controlli a raffica: su 80 persone fermate, 19 multe

