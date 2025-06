Mostre alla Reggia di Caserta un’installazione di Michelangelo Pistoletto

Terzo Paradiso non è solo un’installazione, ma un invito a riflettere sull’equilibrio tra natura e cultura, tra progresso e sostenibilità. Alla Reggia di Caserta, Michelangelo Pistoletto trasforma il Parco reale in un suggestivo palcoscenico di dialogo e innovazione. Un evento imperdibile che coniuga arte e ambiente, invitando i visitatori a immergersi in un mondo di possibilità e visioni future.

Il 26 giugno inaugura alla Reggia di Caserta “Terzo Paradiso”, installazione di Michelangelo Pistoletto nel Parco reale del Museo. L’inaugurazione si terrà alle ore 10,30 nel Bosco vecchio, alla presenza dell’artista. Contestualmente verrà presentato anche il catalogo (a cura di Sillabe) della mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta” allestita nella Gran Galleria e visitabile fino al 1° settembre. Terzo Paradiso non è solo il lascito concettuale di Pistoletto, ma una formula propositiva che mira a trasformare il futuro, unendo etica, estetica e responsabilità in un equilibrio armonico e dinamico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: reggia - caserta - michelangelo - pistoletto

Notte dei Musei alla Reggia di Caserta - Sabato 17 maggio, la Reggia di Caserta apre le sue porte per la Notte Europea dei Musei. Un'occasione unica per scoprire gli Appartamenti reali e la Gran Galleria in una suggestiva atmosfera serale, a un costo simbolico.

REGGIA DI CASERTA - "Il Terzo Paradiso", installazione di Michelangelo Pistoletto nel Parco reale del Museo https://ift.tt/Bg6ctXV Vai su X

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere dal 26 giugno 2025, nel Parco reale, il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Un'installazione permanente che la mostra "Metawork - Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta" allestita nella Gran Galleri Vai su Facebook

Alla Reggia 'Terzo Paradiso' di Michelangelo Pistoletto; Benvenuta estate alla Reggia di Caserta; Il Terzo Paradiso di Pistoletto alla.

‘Terzo Paradiso’ di Pistoletto, un’opera permanente per il futuro alla Reggia di Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo 'Terzo Paradiso' di Pistoletto, un'opera permanente per il futuro alla Reggia di Caserta . Secondo casertaweb.com