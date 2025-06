Mostre a Napoli la presentazione del progetto Tessuti Umani

Napoli si prepara a vivere un evento imperdibile: lunedì 16 giugno alle ore 18, presso l’Acquedotto Augusteo del Serino alla Sanità, sarà presentato “Tessuti Umani”, il coinvolgente progetto artistico di Rosaria Corcione. Curato da Valentina Rippa e diretto artisticamente da Luisa Corcione, questa iniziativa rientra nel prestigioso ciclo “Visioni contemporanee”, promosso dal Comune di Napoli. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa esplorare la complessità dell’essere umano.

Lunedì 16 giugno alle ore 18 all’Acquedotto Augusteo del Serino alla Sanità sarà presentato “Tessuti Umani” il progetto artistico di Rosaria Corcione a cura di Valentina Rippa con la direzione artistica e organizzativa di Luisa Corcione nell’ambito di “Visioni contemporanee” progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli. L’appuntamento, a cui prenderanno parte insieme all’artista, alla curatrice a alla direttrice artistica, anche l’attivista Angelica De Vito e le associazioni Aqua Augusta, Tuenda e maDre, nasce con l’obiettivo di raccontare e allo stesso tempo coinvolgere l’intera comunità nella realizzazione del primo tassello di cui si compone l’intero progetto ovvero la raccolta di materiali di scarto la cui trasformazione successiva, contribuirà a realizzare le opere della mostra installazione “Tessuti Umani” che sarà inaugurata il prossimo ottobre negli spazi dell’Acquedotto Augusteo del Serino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

