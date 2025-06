mostra internazionale del cinema largo ai nostri piccoli e grandi talenti

Domenica ricca di emozioni alla 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, un’occasione unica per scoprire e valorizzare i nostri talenti emergenti e affermati. Al centro della giornata, "Animale libero" del regista fanese Henry Secchiaroli, alle 18 al Teatro Sperimentale, ci invita a riflettere con la sua toccante storia di libertà e resilienza. Tra gli interpreti, spiccano attori che rendono questa pellicola un vero capolavoro emozionale.

Domenica piena alla 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Al centro della giornata odierna "Animale libero" del regista fanese Henry Secchiaroli, in programma alle 18 al Teatro Sperimentale. Il film racconta la storia di Sesto, giovane disabile prigioniero in una casa isolata con una famiglia segnata dalla follia. La location immersa nella natura è quella della vicina Carpegna. Tra gli altri, il cast vede impegnati gli attori marchigiani Daniele Borghi, Francesca Di Modugno, Marco Florio, Nicola Grottoli e la reatina Claudia Salvatore. Regista e cast saranno presenti in sala. La giornata si apre però alle 10 con "Un caffè alla Maddalena", nella chiesa restaurata diventata nuovo spazio d’incontro tra il pubblico e gli artisti della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it