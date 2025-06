Mostra Fotografia e Teatro nell’800 al Museo Biblioteca dell' Attore

Scopri come fotografia e teatro si intrecciarono nell’Ottocento, dando vita a un affascinante dialogo tra immaginario e scena. Il Museo Biblioteca dell’Attore invita a un viaggio nel passato, attraverso un’esposizione che svela i segreti di questa sinergia innovativa. Un’occasione unica per immergersi in un’epoca di rivoluzioni artistiche, dove l’immagine catturava l’anima dello spettacolo. Non perderti questa scoperta coinvolgente, un ponte tra passato e presente che arricchisce la nostra cultura.

Il Museo Biblioteca dell'Attore partecipa al progetto "Genova e l'800" con un'esposizione che documenta l'incontro, fecondo e duraturo, tra la scena teatrale e il nuovo linguaggio della fotografia, che nell'Ottocento avvia un processo di trasformazione profonda dell'immaginario visivo e della.

“Fotografie e teatro nell’800” al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova - Carrellata preziosa sui ritratti fotografici d’’attore, si inaugura lunedì 16 giugno alle 17. ilsecoloxix.it scrive