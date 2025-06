Morto un bambino di 6 anni dopo un tuffo nella piscina di un camping vicino Ferrara | disposta l’autopsia

Una tragedia sconvolge Lido Nazioni, in provincia di Ferrara: un bambino di soli 6 anni ha perso la vita dopo aver fatto un tuffo in piscina al camping. La comunità si stringe attorno alla famiglia mentre si attende l’esito dell’autopsia disposta per chiarire le cause di questa immane perdita. Un episodio che ricorda quanto sia importante la massima attenzione e sicurezza in ambienti di svago e relax.

Tragedia a Lido Nazioni, in provincia di Ferrara, dove un bambino di 6 anni è morto dopo un tuffo in piscina: cos'è successo.

