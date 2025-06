morto mentre cercava di salvare la sua auto posteggiata vicino ad una macchina in fiamme

tragedia di questa notte ha sconvolto la comunità di Ribera. L'anziano, nel tentativo disperato di salvare la sua auto e intervenire sull'incendio, ha avuto un malore improvviso che gli è stato fatale. La sua heroica volontà e il sacrificio dell'ultimo istante rimarranno impressi nei cuori di tutti, ricordando quanto può essere fragile la vita, anche nel momento più drammatico. La sua storia ci invita a riflettere sulla forza del carattere e sulla imprevedibilità del destino.

Ha cercato di salvare, accorrendo in fretta e in furia, la sua auto. Una vettura che era posteggiata a pochi metri di distanza dalla Fiat Punto che bruciava. È morto però a causa di un infarto fulminante. Ha 80 anni il pensionato che, l'altra notte, ha perso la vita in via Canova a Ribera.