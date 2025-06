Morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Michel Barbet | schianto in moto contro un’auto

Una tragedia scuote Guidonia Montecelio: Michel Barbet, ex sindaco stimato e figura di spicco, ha perso la vita in un drammatico incidente sulla strada. La sua passione per le due ruote si è trasformata in una tragica fatalità, lasciando una comunità sgomenta. La perdita di Barbet rappresenta un doloroso ricordo di come la vita possa cambiare in un istante.

Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio, è morto in un incidente stradale: in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con un’auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia, Michel Barbet: schianto in moto contro un’auto

In questa notizia si parla di: morto - incidente - stradale - sindaco

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

L'ex sindaco di Guidonia Michel Barbet è morto in un incidente stradale https://ift.tt/7rYtKAT Vai su X

? Il sindaco, Francesco Fucile, ha voluto dedicare al giovane morto in un incidente stradale avvenuto nella notte un messaggio toccante, lasciando parlare il cuore e il legame profondo che lo univa a lui ? Vai su Facebook

L'ex sindaco di Guidonia Michel Barbet è morto in un incidente stradale; È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet; L'ex sindaco di Guidonia Michel Barbet è morto in un incidente stradale.

È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet - L’esponente politico del Movimento 5 Stelle è morto in un incidente mentre viaggiava sulla sua moto. Scrive fanpage.it