Morto il bimbo di 6 anni dopo tuffo in piscina nel Ferrarese

Tragedia nel ferrarese: un bambino di soli 6 anni, dopo un tuffo in piscina al camping Tahiti a Lido Nazioni, ha perso la vita poco dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Anna di Cona. Le cause del decesso sono ancora misteriose, tra ipotesi di annegamento o malore improvviso. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricettive. La famiglia e le autorità sono in attesa di ulteriori chiarimenti.

È morto il bambino di sei anni trasportato all’ospedale Sant'Anna di Cona in gravissime condizioni dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni in provincia di Ferrara. Il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto il bimbo di 6 anni dopo tuffo in piscina nel Ferrarese

