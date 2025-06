Morto il 17enne trovato con colpo di pistola alla testa a Foggia | ora l’autopsia è caccia allo smartphone

Una drammatica perdita scuote Foggia: un ragazzo di appena 17 anni viene trovato morto con un colpo di pistola alla testa. L’autopsia, ancora in corso, sarà decisiva per far luce sulle cause di questa tragedia e sui possibili responsabili. Nel frattempo, le autorità intensificano le ricerche dello smartphone, elemento chiave per ricostruire la verità . La comunità attende risposte e giustizia, mentre si cerca di capire cosa si nasconda dietro questa triste vicenda.

I contorni della tragica vicenda sono ancora tutti da chiarire e non si esclude nulla. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause esatte della morte e stabilire se ci siano state responsabilità esterne. Intanto si cerca lo smartphone che però non è stato ancora ritrovato nonostante le ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: autopsia - smartphone - morto - 17enne

Mariano Olla, trovato morto a 16 anni in mare: la festa in spiaggia finita in tragedia Vai su Facebook

Morto il 17enne trovato con colpo di pistola alla testa a Foggia: ora l’autopsia, è caccia allo smartphone; Silvano Lamedica, il 17enne di Torremaggiore morto dopo quattro giorni di agonia: verifiche sulla pistola e caccia allo smartphone per chiarire i dubbi; Benevento, Francesco Pio De Luca morto a 17 anni: oggi l'autopsia.

Morto il 17enne trovato con colpo di pistola alla testa a Foggia: ora l’autopsia, è caccia allo smartphone - L’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause esatte della morte e stabilire se ci siano state ... fanpage.it scrive