Morto bambino di 6 anni dopo tuffo in piscina nel Ferrarese

Tragedia nel ferrarese: un bambino di 6 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina al camping Tahiti a Lido Nazioni. Trasportato d’urgenza in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna di Cona, il suo decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo. Restano ancora da chiarire le cause di questa drammatica perdita, che ha sconvolto tutta la comunità . È fondamentale approfondire quanto accaduto per garantire maggiore sicurezza e prevenzione.

È morto il bambino di sei anni trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna di Cona, dopo essersi tuffato nella piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni, in provincia di Ferrara. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ancora da chiarire le cause: non si esclude un principio di annegamento o un malore legato a una possibile congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all'ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morto bambino di 6 anni dopo tuffo in piscina nel Ferrarese

