Morto a 6 anni dopo un tuffo in piscina

Tragedia al Lido Nazioni: un bambino tedesco di soli 6 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina, lasciando una comunità sconvolta. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Cona, le cause restano ancora da chiarire: si ipotizza un annegamento o un malore. Sul luogo dell’incidente, i carabinieri e i sanitari lavorano senza sosta. Disposta l’autopsia per fare luce su questa triste perdita, mentre le indagini continuano a seguire ogni possibile pista.

