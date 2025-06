Morte Carlo Legrottaglie un lungo processo attendeva il carabiniere se a sparare fosse stato lui buon viaggio grande Eroe

La tragica scomparsa di Carlo Legrottaglie ci ricorda il coraggio e la dedizione di un eroe che ha pagato con la vita il suo dovere. In un attimo fatale, un gesto estremo ha segnato il suo destino, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e rispettato. La sua memoria vive come esempio di altruismo e sacrificio, perché non tutti i cuori sono pronti a piegarsi di fronte al pericolo.

Grazie Carlo per il lavoro svolto. Fino alla fine con quella dedizione odiata da chi non ha onore Buon viaggio Grande Eroe di un popolo che non Ti merita! Un proiettile sparato come roulette russa. E una frazione di secondo per decidere se sparare o meno. È stata fatale per Te.

Onori al Brigadiere Carlo Legrottaglie: ma perchè pericolosi pregiudicati possono circolare e sparare? - Onori al Brigadiere Carlo Legrottaglie: ma perché, in un paese che si batte per la sicurezza, restano ancora pericolosi pregiudicati liberi di circolare e sparare? La tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere misura e compostezza di fronte a tanta barbarie.

Buon Viaggio Zio Carlo Legrottaglie Vai su Facebook

