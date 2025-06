Morte Carlo Legrottaglie indagati con l' accusa di omicidio colposo i due poliziotti che hanno catturato i rapinatori uccidendone uno

Un tragico episodio scuote l’ordine pubblico: gli agenti coinvolti nell’operazione che ha portato alla cattura dei rapinatori sospettati dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie sono ora indagati per omicidio colposo. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla responsabilità degli agenti nel loro intervento rischioso. È un momento cruciale che richiede chiarezza e giustizia, e la verità emergerà con determinazione.

Gli agenti di Polizia che hanno catturato i due malviventi responsabili dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie sono ora indagati per omicidio colposo. Nel blitz dei Falchi della polizia, un bandito è morto, il complice è stato portato in Questura Indagati entrambi i poliziotti

