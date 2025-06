Morsa alla lingua dal fidanzato giovane donna portata in ospedale

Una notte di paura ad Arezzo: una giovane donna di 29 anni è stata vittima di un’aggressione in piazza Guido Monaco, dove il suo fidanzato le avrebbe morso la lingua. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, portando la donna in ospedale per le cure del caso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti di coppia e sulla sicurezza urbana.

Arezzo, 15 giugno 2025 – Una giovane donna di 29 anni è stata aggredita in piazza Guido Monaco ad Arezzo nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Secondo le prime informazioni, la 29enne sarebbe stata morsa alla lingua dal fidanzato. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e le forze dell’ordine. Dopo aver ricevuto le prime cure, la giovane donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L’uomo, identificato dai carabinieri, è stato denunciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morsa alla lingua dal fidanzato, giovane donna portata in ospedale

