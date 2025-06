Monterrey-Inter Sampaio l’arbitro della partita | la designazione

Una notte di grande calcio tra Monterrey e Inter si avvicina, con una sfida che promette emozioni e adrenalina. La FIFA ha svelato l’arbitro designato: il brasiliano Wilton Sampaio, pronto a dirigere questa importante partita nella competizione mondiale per club negli USA. L’esordio nerazzurro nel girone E si preannuncia ricco di tensione e attesa. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa sfida imperdibile.

Monterrey-Inter si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì alle 3.00 orario italiano: la FIFA ha appena reso noto l'arbitro, che sarà il brasiliano Wilton Sampaio. Questa la designazione per la partita di esordio dei nerazzurri nella competizione che si gioca negli USA. ARBITRO MONTERREY-INTER (mercoledì 18 giugno ore 3.00 italiane): prima partita del girone E del Mondiale per Club. ARBITRO: Wilton Sampaio (Brasile) ASSISTENTI ARBITRALI: Bruno Boschilla e Bruno Pires (Brasile) VAR: Gustavo Tejera (Uruguay)