Monterrey-Inter emergenza in attacco per Chivu | pronta la ‘soluzione tampone’ Ultime

L'emergenza in attacco per Chivu all’Inter, a causa dell’assenza di Taremi, ha spinto la squadra a cercare una “soluzione tampone” per affrontare l’esordio nel Mondiale per Club. La pressione si fa sentire e il tecnico deve trovare rapidamente alternative efficaci. In un contesto in cui il campo riflette le sfide della realtà, scoprire quale sarà la mossa d’emergenza è fondamentale per le sorti del team. La sfida è già iniziata.

Monterrey Inter, emergenza in attacco per Chivu: pronta la 'soluzione tampone'. Ultime sul possibile schieramento offensivo all'esordio. L' assenza forzata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran, va oltre il dramma umano e crea una vera e propria emergenza in attacco per l'Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club. Sebbene il calcio passi in secondo piano di fronte a un conflitto, la realtà del campo è che dietro ai titolarissimi Thuram e Lautaro si è aperto un vuoto. Manca la prima alternativa, un problema non da poco per una competizione così prestigiosa. I giovani talenti ai box: Carboni e Pio Esposito.

