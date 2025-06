Montedoglio la svolta | Un accordo storico | la Valtiberina non sarà penalizzata

Un accordo storico segna una svolta decisiva per la Valtiberina: grazie al grande progetto di Montedoglio, l'acqua del Tevere raggiunge nuove aree della Toscana, garantendo irrigazione anche durante i mesi più siccitosi. Gaia Papi, segretario dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, sottolinea come questa realizzazione non penalizzi più la regione, ma le conferisca nuove opportunità di sviluppo e sostenibilità. Un passo avanti fondamentale per il nostro territorio.

di Gaia Papi AREZZO "Il grande progetto capace di portare sempre più acqua del Tevere in Toscana si sta realizzando: la diga di Montedoglio allunga il suo raggio ancor più dentro la provincia di Arezzo garantendo l’irrigazione a nuove aree di Valdichiana e Valtiberina, anche nei mesi estivi di maggiore siccità ". Gaia Checcucci, segretario dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale - che comprende Liguria, Toscana e una porzione dell’Umbria, commenta così l’accordo di programma sottoscritto la settimana scorsa a Castiglione del Lago per la gestione e l’utilizzo condiviso delle risorse idriche per usi idropotabili e irrigui dello schema di Montedoglio tra Regione Umbria, Regione Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e Commissario straordinario nazionale per l’adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montedoglio, la svolta: "Un accordo storico: la Valtiberina non sarà penalizzata"

In questa notizia si parla di: montedoglio - accordo - valtiberina - svolta

Trasimeno, via libera all’acqua di Montedoglio con l’accordo tra Umbria e Toscana - Il Trasimeno si prepara a un nuovo capitolo di speranza grazie all’accordo tra Umbria e Toscana, che autorizza l’acqua di Montedoglio a sostenere il lago con 10 milioni di metri cubi annui.

Montedoglio, la svolta: Un accordo storico: la Valtiberina non sarà penalizzata; Giani: un accordo nelle zone di confine fra Toscana e Umbria per sanità e altro.

"Montedoglio, Valtiberina priorità". E il Comune di Pieve chiede garanzie

Scrive msn.com: Prime reazioni dopo l’accordo tra Regione Toscana e Umbria per la gestione delle risorse idriche.