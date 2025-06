Montecorvino Rovella al via i lavori per la messa in sicurezza del canale di Macchia

Montecorvino Rovella dà il via a un importante intervento: i lavori per la messa in sicurezza del canale di Macchia, in via Fratelli Rosselli. Dopo anni di impegno e progettazione, finalmente si concretizza un’opera fondamentale per la sicurezza della comunità. Il sindaco Martino D’Onofrio annuncia con entusiasmo l’inizio di questa fase cruciale, sottolineando come questo intervento rappresenti un passo decisivo verso un territorio più sicuro e resilient?.

“Dopo anni di impegno, progettazione e interlocuzioni, sono finalmente partiti i lavori di copertura e messa in sicurezza del canale di Macchia, in via Fratelli Rosselli". Lo annuncia, sui social, il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, che spiega: "Un intervento atteso da tempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Montecorvino Rovella, al via i lavori per la messa in sicurezza del canale di Macchia

