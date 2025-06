Monica Bellucci le rare parole su Tim Burton e sul loro amore

Monica Bellucci, in una rara intervista al Taormina Film Fest, ha condiviso parole intime e sorprendenti su Tim Burton, il suo compagno da anni. Nonostante il glamour e i riflettori che li circondano, la loro storia d’amore rimane avvolta nel mistero. La delicatezza con cui Monica ha aperto il suo cuore rivela un legame profondo e autentico, lontano dai clamori pubblici. La loro unione dimostra come l’amore possa fiorire anche nell’ombra, alimentato da passione e rispetto reciproco.

Ormai sono legati da qualche anno e calcano i red carpet piĂą importanti, eppure del loro amore si sa pochissimo: stiamo parlando di Monica Bellucci e Tim Burton, una coppia che pur essendo sempre sotto i riflettori ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua relazione. L’attrice ha parlato della storia con il regista in occasione della sua partecipazione al Taormina Film Fest, rilasciando una rarissima confessione sul suo compagno. Monica Bellucci, le parole sull’amore con Tim Burton. Quando poco piĂą di un paio di anni fa cominciarono a circolare le voci di una possibile liason tra Monica Bellucci e Tim Burton in molti faticavano a crederci. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Monica Bellucci, le rare parole su Tim Burton e sul loro amore

In questa notizia si parla di: monica - bellucci - burton - amore

Week-end in Altotevere per Monica Bellucci. L’attrice in visita al Castello di Sorci - Monica Bellucci, tra impegni internazionali e grandi festival, si concede un weekend tra le bellezze dell'Altotevere.

#DakotaJohnson ha ricreato l'iconica scena di #Challengers con #PedroPascal e #ChrisEvans suoi coprotagonisti nel film #Materialists che uscirà da noi il 4 settembre Lucy è un'ambiziosa matchmaker che aiuta i suoi clienti a sposare l’amore della loro vita Vai su Facebook

Monica Bellucci: Rispetto Tim Burton, sto con l'uomo non il regista. Mia figlia Deva raccomandata? Anche le critiche servono; Monica Bellucci, le rare parole su Tim Burton e sul loro amore; L'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton apre il Festival di Venezia e tutte le altre star sul red carpet della prima serata.

Monica Bellucci: “Rispetto Tim Burton, sto con l’uomo non il regista. Mia figlia Deva raccomandata? Anche le critiche servono” - Monica Bellucci, in un'intervista, ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con Tim Burton all'amore per le sue figlie, Deva e Léonie, che per ... Come scrive fanpage.it