Monica Bellucci | Io non mi sento una diva è il pubblico a decidere chi sei

Monica Bellucci, icona di talento e bellezza senza tempo, si racconta con sincerità, riflettendo sulla sua carriera e il rapporto con il pubblico. Nella recente intervista al Corriere della Sera, l’attrice ribadisce: “Io non mi sento una diva, è il pubblico a decidere chi sei”. Una visione umile e autentica che rivela la vera essenza di una donna che ha conquistato il cuore di molti, dimostrando che la fama è qualcosa di più che semplici luci e applausi.

Monica Bellucci è stata intervistata dal Corriere della Sera dove ha fatto un bilancio della sua carriera ed ha parlato di sua figlia Deva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monica Bellucci: “Io non mi sento una diva, è il pubblico a decidere chi sei”

In questa notizia si parla di: monica - bellucci - sento - diva

Week-end in Altotevere per Monica Bellucci. L’attrice in visita al Castello di Sorci - Monica Bellucci, tra impegni internazionali e grandi festival, si concede un weekend tra le bellezze dell'Altotevere.

Monica Bellucci incanta Taormina: Non mi sento una diva. Le critiche a Deva? Servono anche quelle; Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci: “Parlo 5 lingue ma mi sento italiana”; Monica Bellucci a Taormina con Tim Burton confessa: “Oggi il cinema non è più la priorità”.

Monica Bellucci incanta Taormina: "Non mi sento una diva. Le critiche a Deva? Servono anche quelle" - Monica Bellucci a Taormina per la serata di chiusura e i 25 anni di Malena, l'amore con Tim Burton, i casi di molestie sui set, le critiche alla figlia Deva ... Secondo gazzetta.it