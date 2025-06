Monica Bellucci | Come vivo chi dice che mia figlia Deva sia raccomandata? Le cattiverie e i giudizi servono sempre

Monica Bellucci, icona di eleganza e mistero, sa come catturare l’attenzione anche con il silenzio. La sua presenza al Festival di Taormina, in compagnia di Tim Burton e nel ricordo di Malèna, conferma il suo ruolo di attrice che lascia il segno. Nonostante la sua apparente distanza, dietro quella freddezza si cela un’umanità profonda e una carriera ricca di sfide e successi. Una donna che, sempre con discrezione, sa parlare al cuore del pubblico.

Monica Bellucci parla poco ma ogni volta che lo fa lascia il segno. Anche quando è “ distante, freddina come Turandot, sbrigativa, forse stanca del viaggio ”, come la descrive il Corriere della Sera, che l’ha incontrata al Festival di Taormina, dove l’attrice è arrivata in coppia col compagno Tim Burton per le celebrazioni dei venticinque anni di Malèna. Il film Giuseppe Tornatore, presentato in versione restaurata, è quello che la lanciò nel mondo, come ammette la stessa Bellucci: “Le porte internazionali mi si aprirono con un film italiano”, ricorda. Lei all’epoca era un volto della moda e venne consacrata a star del cinema: “Infatti sono uscita da quel film diversa da come c’ero entrata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it