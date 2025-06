Mongolfiera tenta un atterraggio di emergenza ma il pilota rimane incastrato sotto al cesto e muore | 19 passeggeri feriti

Una delle esperienze più affascinanti e panoramiche in Turchia si è trasformata in una tragedia. Nella Valle di Ihlara, un volo in mongolfiera ha avuto un drammatico epilogo: il pilota è rimasto incastrato sotto il cesto durante un atterraggio di emergenza, perdendo la vita, mentre 19 passeggeri sono rimasti feriti. Un evento che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza in queste meravigliose avventure aeree.

Un’esperienza turistica tra le più amate e scenografiche si è traformata in tragedia nella Valle di Ihlara, in provincia di Aksaray, Turchia. Stiamo parlando dei ‘voli’ in mongolfiera: il pilota di una di queste è morto e 19 passeggeri sono rimasti feriti in seguito a un incidente. Lo riporta l’agenzia di stampa Ilhas. La mongolfiera è stata colpita da un improvviso cambiamento del vento: il pilota stava cercando di effettuare un atterraggio d’emergenza vicino al villaggio di Gözlükuyu, quando è caduto fuori dal cesto e i suoi piedi si sono impigliati in una corda. “Il nostro pilota è rimasto incastrato sotto il cesto ed è morto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mongolfiera tenta un atterraggio di emergenza ma il pilota rimane incastrato sotto al cesto e muore: 19 passeggeri feriti

ULTIM'ORA Due mongolfiere sono precipitate nella regione della Cappadocia. Il pilota della mongolfiera coinvolta nell'incidente ha tentato un atterraggio d'emergenza. Purtroppo, durante questa manovra, è rimasto impigliato nelle corde 19 turisti sono rimasti

