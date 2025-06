Mongolfiera perde quota e crolla al suolo | ci sono morti e feriti spaventoso

Un volo in mongolfiera, spesso simbolo di romanticismo e avventura, si è trasformato in una scena di tragedia. Due palloni aerostatici, coinvolti in un’escursione tra le più suggestive e amate dai viaggiatori, sono precipitati improvvisamente a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il drammatico incidente, avvenuto in una delle località più spettacolari del mondo, ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente, lasciando dietro di sé dolore e sgomento.

Un'escursione tra le più suggestive e amate dai viaggiatori si è trasformata in tragedia. Due velivoli coinvolti in un'esperienza panoramica sono precipitati a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il bilancio è pesante: una persona è deceduta e diversi passeggeri sono rimasti feriti, alcuni in modo serio. L'incidente ha avuto luogo in una delle località più spettacolari del mondo, nota per i suoi paesaggi surreali e le escursioni aeree tra gole, valli e formazioni rocciose antichissime. Proprio qui, ogni anno, migliaia di turisti partecipano a voli che offrono una vista impareggiabile, diventati ormai simbolo di quella regione.

