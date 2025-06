Mondiali judo 2025 oggi | orari 15 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi a Budapest, i Campionati Mondiali di judo 2025 continuano a regalare emozioni con le sfide della terza giornata! Gli appassionati italiani potranno seguire in diretta TV e streaming gli incontri delle categorie -73 kg maschile e -57 kg femminile, protagoniste di spettacoli ad alta tensione. L’Italia si presenta con Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, pronti a mettere in campo tutta la grinta e il talento per conquistare un posto sul podio.

Prosegue senza sosta il programma dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla LászlĂł Papp Arena di Budapest. Sul tatami della capitale ungherese si disputerĂ quest’oggi la terza giornata della rassegna iridata, con protagoniste altre due categorie di peso individuali che promettono spettacolo: la -73 kg maschile e la -57 kg femminile. L’Italia verrĂ rappresentata da due uomini, Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, che andranno a caccia di una medaglia con il sogno di regalare al judo azzurro un traguardo storico. Il settore maschile italiano non è mai riuscito a conquistare un titolo iridato assoluto (le donne ne hanno collezionati ben 7), quindi vedremo se questa maledizione verrĂ sfatata a Budapest o se bisognerĂ attendere almeno un altro anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali judo 2025 oggi: orari 15 giugno, tv, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: judo - mondiali - orari - giugno

Judo, i 18 pre-convocati dell’Italia per i Mondiali. Torna la campionessa olimpica Alice Bellandi - L'Italia torna protagonista ai Mondiali di judo 2025, con 18 atleti preconvocati e il ritorno della campionessa olimpica Alice Bellandi.

SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: in evidenza le prove libere di F1 in Canada, i Mondiali di judo, Italia-Francia di volley, il Giro del Delfinato e tanto altro Vai su Facebook

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali Judo, subito le prime medaglie per l'Italia, il calendario e il programma; Genova Capitale Europea dello Sport, da venerdì a domenica il 34° Torneo Internazionale di Judo “Genova Città di Colombo”.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming

Da informazione.it: Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare?