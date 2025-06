Mondiale per Club Xabi Alonso fissa subito l’obiettivo | Poco tempo per conoscerci ma siamo qui per arrivare fino in fondo

Con determinazione e passione, Xabi Alonso si prepara a guidare il Real Madrid verso il trionfo nel Mondiale per Club. In poche settimane, ha già fissato gli obiettivi, dimostrando di avere le idee chiare e la grinta necessaria per raggiungerli. Il tempo potrebbe essere poco, ma la voglia di vincere è tanta: ora, è il momento di scrivere una nuova pagina di storia per i Blancos.

Mondiale per Club, Xabi Alonso fissa subito l’obiettivo. Le dichiarazioni del nuovo allenatore dei Blancos sui canali ufficiali del club Ai canali ufficiali del Real Madrid, club del quale è diventato da poche settimane il nuovo allenatore, Xabi Alonso ha parlato degli obiettivi dei Blancos nel Mondiale per Club, a tre giorni dall’esordio contro l’Al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Xabi Alonso fissa subito l’obiettivo: «Poco tempo per conoscerci, ma siamo qui per arrivare fino in fondo»

