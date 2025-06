Mondiale per Club tra Al Ahly e Inter Miami è 0-0 ma che spettacolo I migliori in campo sono i due portieri!

Il calcio si conferma protagonista indiscusso, regalando emozioni anche senza reti. Al Ahly e Inter Miami, nel loro spettacolare match all’Hard Rock Stadium di Miami, dimostrano come il talento tra i pali sia il vero protagonista. Un pareggio che lascia aperte tutte le possibilità e accende l’attesa per le prossime sfide di questo mondiale per club. Chi saranno i grandi protagonisti delle prossime giornate? Rimanete sintonizzati!

Il Mondiale per Club si apre con un pareggio. È terminata 0-0, infatti, la gara dell’Hard Rock Stadium di Miami, tra gli egiziani dell’Al Ahly e i padroni di casa statunitensi, ospiti anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, tra Al Ahly e Inter Miami è 0-0, ma che spettacolo. I migliori in campo sono i due portieri!

