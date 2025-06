Mondiale per club show degli ex Napoli | è accaduto stasera

Nel match tra PSG e Atletico Madrid, due ex Napoli hanno dato vita ad un autentico show: gol, assist, giocate e tanta qualit√†.¬† Il Mondiale per Club si accende e tra i protagonisti della serata spiccano due volti noti al tifo partenopeo che, tra gol e assist, si sono presi la scena nel match tra PSG e Atletico Madrid. Kvara e Fabi√°n, la firma napoletana sulla gara. Durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, vinta dal club parigino, Khvicha Kvaratskhelia ha messo in mostra tutto il suo repertorio. L‚Äôesterno georgiano ha servito due assist, uno dei quali proprio per il gol di Fabi√°n Ruiz, suo ex compagno ai tempi del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it ¬© Spazionapoli.it - Mondiale per club, show degli ex Napoli: √® accaduto stasera

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Al via l'attesissimo Mondiale per Club 2025! All'Hard Rock Stadium di Miami la squadra capitanata da Lionel Messi sfida i biancorossi egiziani. ? Segui il match domenica 15 giugno su Italia 1 HD a partire dall' 01:45 ore italiane. #tiv√Ļsat #Tiv√ĻsatConsigli Vai su Facebook

TV - Al via il Mondiale per Club 2025, il migliore match di ogni giornata su Canale 5, Italia 1 e in streaming su http://Sportmediaset.it https://ift.tt/S6Qng8J Vai su X

