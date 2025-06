Mondiale per club | Psg travolge l’Atletico Madrid 4-0 Il Bayern rifila un sonoro 10-0 all’Auckland

Il calcio mondiale si accende con risultati sorprendenti: il PSG domina l’Atletico Madrid con un secco 4-0, mentre il Bayern impressiona con un incredibile 10-0 all’Auckland. Le emozioni sono alle stelle in questa competizione che mette in mostra il meglio del pallone internazionale. Con prestazioni da ricordare, i grandi club dimostrano ancora una volta perché sono i protagonisti indiscussi del panorama calcistico globale. E questo è solo l’inizio di un torneo che promette di regalarci altre emozioni indimenticabili.

PASADENA (USA) – I campioni d'Europa del Paris Saint Germain rifilano un sonoro 4-0 all'Atletico Madrid al debutto nel mondiale per club, a Pasadena, davanti a 75mila spettatori. A sbloccare la gara, al 19?, ci ha pensato l'ex Napoli Fabian Ruiz (servito dall'altro ex azzurro Kvaratskhelia). Il raddoppio dei parigini è arrivato poco prima dell'intervallo.

