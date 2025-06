Mondiale per Club PSG-Atletico Madrid LIVE Le formazioni ufficiali | ci sono Kvaratskhelia e Griezmann out Dembelé

Il Mondiale per Club è appena iniziato, ma già si preannuncia un grande scontro nel Gruppo B tra PSG e Atlético Madrid, due giganti pronti a sfidarsi sul campo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con l'assenza di Kvaratskhelia e Griezmann, mentre Dembélé sarà assente per il PSG. Chi si avanzerà in questa battaglia avvincente? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un match da brividi!

Il Mondiale per Club è appena cominciato ma siamo già di fronte al primo grande big match. Nel Gruppo B si affronteranno PSG e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - atletico - madrid

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Da oggi iniziano anche gli appuntamenti serali del Mondiale del Club e allora vi aspettiamo dalle 20.30 su Italia1 con il pre partita di PSG-Atletico Madrid e con i commenti a Bayern Monaco-Auckland City. Alle 21.00 il calcio d’inizio della sfida tra i Campioni d’ Vai su Facebook

Da oggi iniziano anche gli appuntamenti serali del Mondiale per Club e allora vi aspettiamo dalle 20.30 su Italia1 con il pre partita di PSG-Atletico Madrid Alle 21.00 il calcio d’inizio e nel post gara notizie su #Inter e #juventus oltre al #calciomercato @sportme Vai su X

Psg-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Psg-Atletico Madrid diretta Mondiale per club: segui la partita di oggi live; Mondiale per club 2025: PSG-Atletico Madrid, le probabili formazioni.

Psg Atletico Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club - Psg Atletico Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club. Si legge su tpi.it