Mondiale per Club perché le squadre hanno un tablet in panchina

Durante il Mondiale per Club, le panchine di Al-Ahly e Inter Miami hanno fatto un passo avanti verso il futuro tecnologico: i tablet. Questa innovazione, ancora poco diffusa nel calcio, permette ai team di consultare strategie e analisi in tempo reale, rivoluzionando l’approccio tattico e la gestione delle partite. Un esperimento che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel modo di giocare e allenare il calcio internazionale.

Il calcio cambia volto col nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti. Non solo top squadre e grandi nomi: stavolta è la tecnologia la vera protagonista. Il torneo sarà una vetrina per l'introduzione di IA, bodycam, tablet per le sostituzioni, VAR trasparente e fuor

