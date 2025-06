Mondiale per Club Muller è nella storia | primo di sempre a riuscirci

risultato, Müller conquista il record di 232 presenze nel Mondiale per Club, diventando il primo nella storia a raggiungere questa cifra. La leggenda bavarese continua a scrivere pagine indimenticabili, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del panorama calcistico internazionale. Con questa vittoria, il Bayern Monaco ribadisce la sua supremazia e il suo ruolo di simbolo di eccellenza nel calcio mondiale, lasciando un segno indelebile che ispirerà le prossime generazioni.

Il Bayern Monaco continua a scrivere pagine di storie, da raccontare e tramandare alle generazioni future. Il club bavarese oggi ha preso parte alla sua prima partita del Mondiale per Club, gara a senso unico. La squadra, allenata da Vincent Kompany, ha tranquillamente vinto col roboante risultato di 10 a 0. Un match che ha fatto andare in visibilio i propri tifosi e un po’ meno quelli dell’Auckland per l’umiliazione subita. Oltre al clamoroso risultato a doppia cifra, a favore dei bavaresi ovviamente, c’è stato un calciatore che oggi ha deciso di aggiungere l’ennesimo tassello alla sua storia leggendaria. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mondiale per Club, Muller è nella storia: primo di sempre a riuscirci

Dopo 25 anni si dividono le strade di Thomas Muller e del Bayern Monaco; Dopo una vita insieme Müller e il Bayern si dicono addio; Ufficiale, Thomas Müller lascerà il Bayern Monaco dopo 25 anni.

