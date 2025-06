Mondiale per club | Miami di Messi fermato 0-0 dagli egiziani di Al Ahly che sbagliano un rigore Sfilata di vecchie glorie

Un'esordio deludente al Mondiale per club per Messi e l'Inter Miami, che sfiorano la vittoria senza riuscire a superare gli egiziani dell'Al Ahly, fermati sul pareggio 0-0. Un match avvincente davanti a oltre 60.000 tifosi all’Hard Rock Stadium, segnato anche da un'occasione fallita dagli avversari con un rigore sbagliato. La partita ha acceso speranze e interrogativi: sarà questa la volta dell’Inter Miami di Messi?

MIAMI – Prima delusione per Messi e i suoi tifosi al Mondiale per club. E’ finita 0-0 per l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Ahly, la partita d’esordio del Mondiale per club. Un pubblico di 60.927 persone ha riempito l’Hard Rock Stadium per la sfida del Gruppo A del torneo a 32 squadre. Ma è stata più una sfilata . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Miami di Messi fermato (0-0) dagli egiziani di Al Ahly che sbagliano un rigore. Sfilata di vecchie glorie

In questa notizia si parla di: miami - messi - mondiale - club

