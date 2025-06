Mondiale per club la nuova scommessa di Infantino ha già raggiunto l’obiettivo | ingrossare il bilancio Fifa

Il nuovo Mondiale per Club, promosso da Infantino, sta scuotendo il panorama calcistico globale, non solo per la passione sportiva ma anche per le sue implicazioni economiche e politiche. Con l’obiettivo di ampliare gli introiti della FIFA, questa competizione rappresenta una sfida ambiziosa tra continenti, svelando le differenze e le potenzialità del calcio nel resto del mondo rispetto all’Europa. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa mossa e quale futuro attende il calcio internazionale?

Che calcio si gioca nel resto del pianeta? Quanta differenza c’è fra l’Europa e gli altri continenti? È la grande sfida del Mondiale per Club, la nuova competizione lanciata dalla Fifa che prende il via nel weekend negli Stati Uniti. Cioè la scommessa, che però ha ragioni molto poco sportive e quasi esclusivamente economico-politiche, di Gianni Infantino, n.1 del pallone mondiale. L’idea è piuttosto semplice: un altro Mondiale, con gli stessi meccanismi e la stessa formula di quello tradizionale (prima della riforma a 48), ma stavolta con le squadre di club invece delle nazionali. Otto gironi da quattro, poi dagli ottavi scontri diretti fino alla finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per club, la nuova scommessa di Infantino ha già raggiunto l’obiettivo: ingrossare il bilancio Fifa

