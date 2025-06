Mondiale per club Juventus McKennie ha espresso un desiderio in vista dell’inizio di questa manifestazione | Con la Juve voglio fare una cosa che sarebbe bellissima

Il Mondiale per Club sta per iniziare, e tra i protagonisti c’è anche Weston McKennie, pronto a mettere in mostra il suo talento. Con la Juventus che si prepara alla sfida inaugurale contro l’Al Ain, il centrocampista ha svelato un desiderio speciale: vorrebbe vivere questa esperienza in prima persona, davanti ai tifosi di tutto il mondo. Un sogno che, se realizzato, renderebbe questa competizione ancora più memorabile per lui e per la Juve.

Mondiale per Club Juventus, McKennie ha espresso un desiderio per questa competizione: vorrebbe farlo proprio lì! Cos’ha detto. Weston McKennie sarà uno dei protagonisti del nuovo Mondiale per Club, già scattato nella notte di oggi con la sfida tra Al Ahly e Inter Miami. In vista di questa manifestazione, che per la Juve comincerà giovedì, 19 giugno 2025 contro l’ Al Ain, il centrocampista ha espresso un desiderio. Questa volontà è stata espressa ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Vogliamo vincere il Mondiale per Club. Sarebbe bellissimo alzare un trofeo nel mio paese natale». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per club Juventus, McKennie ha espresso un desiderio in vista dell’inizio di questa manifestazione: «Con la Juve voglio fare una cosa che sarebbe bellissima»

