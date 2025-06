Mondiale per Club Juve inizia la spedizione americana! Il VIDEO dell’arrivo dei bianconeri e i dettagli sulla sede del ritiro in West Virginia

La Juventus ha finalmente messo piede negli Stati Uniti, dando il via alla sua avventura mondiale per club. Dopo un viaggio senza intoppi da Caselle, i bianconeri sono atterrati e si sono già immersi nella preparazione, con la sede di ritiro in West Virginia pronta ad accoglierli. L’attesa cresce: tra allenamenti e strategie, la sfida contro l’Al… è alle porte, e il sogno di conquistare il mondo è più vivo che mai.

Mondiale per Club Juve, inizia la spedizione americana dei bianconeri: il VIDEO pubblicato dal club bianconero. La Juve è atterrata negli USA. Il viaggio partito ieri da Caselle è filato liscio con i bianconeri che possono iniziare la loro avventura al Mondiale per Club. Come pubblicato da La Gazzetta dello Sport, la sede del ritiro americano è in West Virginia dove i bianconeri prepareranno il primo match contro l’Al Ain. Un resort di lusso con 700 camere da letto in un paese che conta circa 2000 abitanti. USA, ci siamo??? @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t.co9MbQ9ZXSop #FIFACWC #TakeltToTheWorld pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, inizia la spedizione americana! Il VIDEO dell’arrivo dei bianconeri e i dettagli sulla sede del ritiro in West Virginia

In questa notizia si parla di: club - juve - bianconeri - inizia

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà , giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Inizia l'avventura della Juventus al Mondiale per Club I bianconeri sono appena atterrati negli USA Tudor esordirĂ in #FIFACWC il 19 giugno alle ore 3:00 contro l'Al Ain a Washington ? @tommasoturci Segui tutte le gare del Mondiale per Club, L Vai su X

INIZIA IL #CALCIOMERCATO DELLA #JUVE Il club bianconero ha confermato ufficialmente la presenza di #KoloMuani e #Conceicao al Mondiale per Club. Sul mercato, ecco i primi 4 nomi di #Tudor: #Balerdi e #NunoTavares per la difesa, #Frattesi dell'I Vai su Facebook

Juventus partita per il Mondiale per Club: il programma dei bianconeri. Il VIDEO; Il ritiro e il centro di allenamento della Juventus durante il Mondiale per Club FIFA 2025; Juventus in partenza dall'aeroporto di Caselle - VIDEO.

Mondiale per Club Juve, inizia la spedizione americana! Il VIDEO dell’arrivo dei bianconeri e i dettagli sulla sede del ritiro in West Virginia

Scrive juventusnews24.com: Il viaggio partito ieri da Caselle è filato liscio con i bianconeri che possono iniziare la loro avventura al Mondiale per Club.