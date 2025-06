Mondiale per Club Inter Miami pareggia con l’Al Ahly | Messi illumina ma non basta

Il debutto di Inter Miami nel Mondiale per Club si apre con un pareggio emozionante contro l'Al Ahly, una squadra esperta e difficile da affrontare. Nonostante l'energia, la determinazione e il lampo di genio di Messi, il risultato non cambia: 0-0. Una prestazione che lascia con l'amaro in bocca, ma anche tanta voglia di riprendere il cammino. La sfida è appena iniziata e le prossime partite promettono ancora grandi emozioni.

Si apre con uno 0-0 il cammino dell’Inter Miami nel nuovo Mondiale per Club. Allo Hard Rock Stadium, i padroni di casa non riescono ad avere la meglio sull’esperta formazione egiziana dell’Al Ahly, nonostante una prestazione intensa e un Lionel Messi brillante, ma sfortunato. SOLO PARI – La gara d’esordio del torneo ha offerto subito ritmi elevati e grande agonismo. A prendere il controllo iniziale è stato l’Al Ahly, che al 28’ ha avuto l’occasione più grande del primo tempo: rigore conquistato da Percy Tau, ma Óscar Ustari ha ipnotizzato Trezeguet con una parata da copertina, tenendo in vita i suoi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, Inter Miami pareggia con l’Al Ahly: Messi illumina ma non basta

