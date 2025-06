Mondiale per Club Inter Miami-Al Alhy 0-0 | Messi fermato dalla traversa

Il calciatore argentino impatta nella sfida inaugurale della competizione per 0-0 con il suo solito talento, ma questa volta la fortuna non è dalla sua parte: un palo e un rigore sbagliato tengono in equilibrio le sorti del match. La partita tra Inter Miami di Messi e l’Al Alhy si apre con emozioni intense e grandi opportunità, lasciando gli appassionati ansiosi di scoprire quale sarà il destino di questo Mondiale per Club.

Termina con il risultato di 0-0 la sfida inaugurale del Mondiale per Club tra l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Alhy, che sbagliano un calcio di rigore. Fermato dai legni, ma salvato dal suo portiere che neutralizza un calcio di rigore. Comincia con un pareggio per 0-0 (ma non privo di emozioni) il Mondiale per Club di Lionel Messi. Il calciatore argentino impatta nella sfida inaugurale della competizione per 0-0 con il suo Inter Miami contro gli egiziani dell’Al Alhy nella notte (2 ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

