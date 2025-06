Mondiale per Club Infantino istruisce la regia e piazza il pubblico di fronte alle telecamere

mondiale per club infantino istruisce la regia e piazza il pubblico di fronte alle telecamere. Il Telegraph critica duramente Infantino e il torneo, sottolineando l'indifferenza generale e gli spalti vuoti. L'esordio tra Al-Ahly e Inter Miami, conclusosi 0-0, sembra più un’amichevole pre-campionato che una grande manifestazione calcistica. Eppure, è probabile che Infantino celebri comunque il successo di un evento ormai in crisi, dove le illusioni si scontrano con la realtà dei fatti. Di questo e molto altro...

Il Telegraph è critico nei confronti di Infantino e del Mondiale per Club. Stanotte l’esordio tra Al-Ahly e Inter Miami di Messi terminato 0-0 nella totale indifferenza del mondo del calcio. È come se si fosse giocata un’amichevole pre-campionato, eppure qualcosa ci fa pensare che Infantino dichiarerà il successo di un torneo che vede spalti vuoti e fallimenti vari (anche se, stranamente, lì di fronte alle telecamere il pubblico c’era ndr ). Di seguito l’analisi del quotidiano britannico. Spalti vuoti, giocatori esausti: il Mondiale per Club può mettere in imbarazzo la Fifa (Telegraph). “ Basta uno sguardo alle mappe di disponibilità dei biglietti pubblicate sul sito ufficiale della Fifa per notare un dato curioso: in molti stadi del Mondiale per Club negli Stati Uniti, i posti più affollati sembrano essere – guarda caso – proprio quelli che finiscono davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per Club, Infantino istruisce la regia e piazza il pubblico di fronte alle telecamere

