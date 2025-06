Mondiale per Club il Bayern si abbatte sull’Auckland City | finisce 10-0 per i tedeschi

Nel Mondiale per Club, il Bayern Monaco ha dimostrato tutta la sua forza schiacciando l’Auckland City con un impressionante 10-0. Dopo un pareggio senza reti nella prima sfida, i tedeschi hanno lasciato il segno, evidenziando il loro dominio totale sul campo. Un risultato che non lascia spazio a dubbi: il Bayern si conferma protagonista assoluto di questa competizione internazionale. La sfida successiva promette ancora emozioni e colpi di scena.

di Lorenza Giustizieri Mondiale per Club, il Bayern Monaco non ha pietà dell'Auckland City: travolta 10-0 la formazione neozelandese. Dopo il pareggio senza reti nella prima partita, il Mondiale per Club FIFA ha offerto grande intrattenimento nella sua seconda sfida. Il Bayern Monaco ha inflitto una pesante sconfitta all'Auckland City, imponendosi con un incredibile 10-0. I campioni tedeschi hanno mostrato un dominio totale, ribadendo il loro status di principali favoriti nella competizione. A guidare la vasta goleada ci sono state le triplette di Jamal Musiala e le doppiette di Olise, Müller e Coman, mentre il francese Boey ha completato la lista dei marcatori.

