Mondiale per Club il Bayern Monaco travolge Auckland | 10-0 per i bavaresi che iniziano subito forte

Il Bayern Monaco dimostra subito di essere una potenza incontrastata a livello mondiale, lasciando pochi dubbi sul suo predominio nel torneo. Con una prestazione impressionante e un punteggio che fa storia, i bavaresi si preparano a scrivere pagine importanti in questa competizione. La sfida appena conclusa segna l’inizio di un cammino che promette emozioni e grandi sfide. Ora, il focus passa alle prossime avversarie e all’obiettivo di alzare ancora di più il trofeo.

Il Bayern Monaco travolge l'Auckland e debutta al mondiale per club vincendo 10-0: gap troppo ampio tra bavaresi e neozelandesi Il Bayern Monaco inaugura il suo Mondiale per Club con una prova di forza devastante, travolgendo l'Auckland City con un clamoroso 10-0. Il divario tra le due squadre si manifesta fin dai primissimi minuti: al .

