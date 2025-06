Mondiale per Club FIFA 2025 si comincia con Inter Miami – Al Ahly in diretta su Italia 1

Il grande calcio internazionale torna a conquistare gli schermi italiani con il Mondiale per Club FIFA 2025, un torneo rivoluzionario con 32 squadre da tutto il mondo, in scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Mediaset, in collaborazione con DAZN, garantirà una copertura esclusiva e in chiaro, portando direttamente nelle case degli italiani un’emozionante partita al giorno. Preparati a vivere l'evento più atteso dell’anno!

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tr.

