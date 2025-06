Mondiale per Club Bayern scatenato | dieci gol all’esordio

Il Mondiale per Club è finalmente iniziato, e il Bayern Monaco ha già lasciato il segno con un’onda di gol e spettacolo! Dopo un avvio più tranquillo, la squadra bavarese ha scatenato una vera e propria pioggia di reti, tra entusiasmo e sorprese. In un contesto ricco di emozioni, il torneo promette di regalare ancora molte sorprese: la sfida tra grandi campioni e nuove stelle sta entrando nel vivo.

Il Bayern Monaco ha fatto il suo esordio nel nuovo Mondiale per Club, con annessa pioggia di gol sugli avversari. Il Mondiale per Club è finalmente cominciato e dopo una prima gara finita senza reti e con poche emozioni, il Bayern Monaco ha dato subito spettacolo. Nella prima partita della competizione, nella quale si sono affrontati l’Al Ahly e l’Inter Miami, la squadra di Leo Messi ha tradito le aspettative. Dal fenomeno argentino e dai suoi compagni, tra cui Sergio Busquets e Luis Suarez, ci si aspettava sicuramente di più. Tuttavia, veder giocare il campione del mondo di Rosario resta sempre una gioia per gli occhi. 🔗 Leggi su Sportface.it

