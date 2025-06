Mondiale per club 2025 il risultato di Inter Miami-Al Ahly

se l’attenzione si è spostata sul campo, dove l’Inter Miami e l’Al Ahly hanno regalato spettacolo senza reti, dimostrando che nel calcio tutto può succedere. Una sfida avvincente che promette grandi emozioni e sorprese nei prossimi incontri di questo mondiale per club 2025.

Mondiale per Club 2025, un pareggio tirato, con Leo Messi fermo ai pali e tante occasioni da una parte e dall'altra, ma tra Al Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale finisce senza reti. La storica squadra egiziana e la big della Major League Soccer hanno dato il via alla competizione globale con un pareggio ricco di emozioni per 0-0, sabato all'Hard Rock Stadium di Miami. Sebbene prima del match tutti gli occhi fossero puntati su Lionel Messi, sono stati i portieri a rubare la scena per entrambe le squadre. Nel primo tempo, l'Inter Miami ha resistito all'assalto dell'Al Ahly grazie al portiere Oscar Ustari, autore di cinque parate che hanno mantenuto il punteggio in parità all'intervallo.

