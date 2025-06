Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Scopri tutto sul Mondiale per club 2025, la rivoluzionaria competizione creata dalla FIFA che segna un nuovo capitolo nel calcio internazionale. Con 32 squadre da tutto il mondo, tra cui le italiane Inter e Juventus, l’evento si svolgerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio, portando emozioni, sfide epiche e risultati sorprendenti. Preparati a vivere un’estate di calcio indimenticabile, perché il futuro del club mondiale sta per essere scritto.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrĂ impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter, che deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

In questa notizia si parla di: club - mondiale - date - gironi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi #SkySport - X Vai su X

Inter e Juventus hanno già incassato una quota d’ingresso al Mondiale per Club in base al ranking. Un paniere di milioni che può essere incrementato a seconda dei risultati nei gironi e grazie a eventuali premi qualificazione fino alla vittoria in finale Vai su Facebook

Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula; Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juve: date, calendario e gironi; Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date.

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juve: date, calendario e gironi - Tutte le info su gironi, calendario delle partite, abbinamenti nella fase a eliminazione diretta, orari e diretta ... Riporta fanpage.it